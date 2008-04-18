Берлусконі чекає Шеву в Італії з розпростертими обіймами

Президент "Мілана" Сильвіо Берлусконі стверджує, що вітатиме повернення нападаючого "Челсі" Андрія Шевченка "з розпростертими обіймами".

Відхід Шевченка з "Мілана" був частково обумовлений тим, що він хотів стабільності для своїх дітей і бажав, щоб він росли, опановуючи англійську мову.

І Берлусконі, який упевнений, що Шевченко хоче повернутися на "Сан-Сіро", стверджує, що не ображається на нападаючого.

"Ми повинні прийняти рішення його дружини, адже вона відчувала, що так буде краще для її дітей", -сказав Берлусконі в інтерв`ю Sky Italia. - Тому я підтримав таке рішення".

"Тепер обставини змінилися, він хоче повернутися. Уболівальники розділилися на тих, хто хотів би його повернення, і тих, хто, навпаки, говорить, що він зрадив "Мілан".

"Він не зрадив "Мілан": центром прихильності людини завжди є сім`я, тому я розумію, що Шева мав прийняти це рішення. Я підтримую з ним близькі стосунки, тому я надав йому будинок поряд з моїм на Антігуа, і він навіть більший, ніж у мене.

"Я думаю, що, якщо він повернеться, ми повинні вітати його найширшими обіймами. Я один з головних прихильників ідеї його повернення".

Офіційний сайт ФК "Челсі"