"Зоря" зіграє в плей-офф Ліги Європи з "Легією"
14:13, 07 серпня 2015Спорт
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Перший матч луганчани проведуть на своєму полі.
uefa.com
У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, за підсумками якоuj луганська "Зоря" зіграє з польською "Легією" з Варшави.
Перший матч відбудеться в Україні.
Луганська «Зоря» перед жеребкуванням потрапила в підгрупу 1. Суперником команди Юрія Вернидуба міг стати один з п'яти клубів - «Атлетик» (Іспанія), «Вікторія» (Плзень, Чехія), «Стяуа» (Румунія), «Легія» (Польща) і «Белененсеш» (Португалія).
Матчі відбудуться 20 та 27 серпня.
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