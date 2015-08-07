"Зоря" зіграє в плей-офф Ліги Європи з "Легією"

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, за підсумками якоuj луганська "Зоря" зіграє з польською "Легією" з Варшави.

Перший матч відбудеться в Україні.

Луганська «Зоря» перед жеребкуванням потрапила в підгрупу 1. Суперником команди Юрія Вернидуба міг стати один з п'яти клубів - «Атлетик» (Іспанія), «Вікторія» (Плзень, Чехія), «Стяуа» (Румунія), «Легія» (Польща) і «Белененсеш» (Португалія).

Матчі відбудуться 20 та 27 серпня.