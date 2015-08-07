УЄФА розведе українські і російські команди на жеребкуванні єврокубків
12:58, 07 серпня 2015Спорт
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Донецький "Шахтар" та московський ЦСКА будуть розведені в жеребкуванні єврокубків, яке відбудеться сьогодні у швейцарському Ньйоні.
УЕФА существенно увеличивает призовые для участников Лиги чемпионов и Лиги Европы / uefa.com
Про це йдеться в повідомленні УЄФА, оприлюдненому на офіційному сайті організації.
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Таким чином, при жеребкуванні раунду плей-офф Ліги чемпіонів російський ЦСКА не зможе зустрітися з українським "Шахтарем".
"Відповідно до обмеження на зустріч російських та українських клубів, "Шахтар" не може бути вибраним в суперники "ЦСКА", - зазначається в повідомленні.
У липні 2014 року УЄФА також розводив українські та російські клуби в жеребкуванні єврокубків.
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