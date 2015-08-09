Чемпіонат України, 4-й тур, "Дніпро" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить центральний матч 4-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрічаються київське "Динамо" та дніпропетровський "Дніпро".

На поле арени виходять чинний чемпіон і бронзовий призер української першості.

У нинішньому сезоні кияни здобули три перемоги поспіль на старті, прагнучи відразу позначити свої претензії на лідерство. Адже восени команда вступить у боротьбу відразу на трьох фронтах, тому що додадуться матчі Кубка України і головного єврокубка - Ліги чемпіонів. Тому старт чемпіонату найкращий час для того, щоб визначити свої пріоритети в турнірі. У перших матчах кияни послідовно обіграли новачка елітного дивізіону "Сталь" з Дніпродзержинська (2:1), донецький "Олімпік" (2:0) і одеський "Чорноморець" (2:0).

У киян максимальна кількість балів - 9 - та поточне 2-е місце в турнірній таблиці. За різницею забитих і пропущених м'ячів "Динамо" поступається донецькому "Шахтарю".

У свою чергу, дніпропетровський "Дніпро" після дуже успішного минулого сезону, в якому крім бронзи чемпіонату Прем'єр-ліги був фінал єврокубка - Ліги Європи, зараз переживають невеликий спад. Підопічні Мирона Маркевича виграли лише один матч з трьох, два інших звівши внічию. Дніпропетровці обіграли одеський "Чорноморець" - 4:2 (програючи по ходу матчу з рахунком 0:2), але втратили очки в іграх з ужгородською "Говерлою" та полтавською "Ворсклою" - двічі по 1:1.

У підсумку, у команди 5 очок і поточне 4-е місце в турнірній таблиці.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом у цьому матчі вважаються гості, коефіцієнт на перемогу яких становить 2,05 до 1. У той же час, на перемогу "Дніпра" можна поставити з розрахунку - 3,28 до 1, а на нічию - 3,35 до 1.

Матч "Дніпро" - "Динамо" розпочнеться у Дніпропетровську в 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.