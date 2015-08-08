Чемпіонат України, 4-й тур, "Карпати" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 4-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Карпати" приймають одеський "Чорноморець".

У цій грі зійдуться 3-я і 13-я команди турнірної таблиці першості.

На даний момент, "Карпати" є одними з лідерів національної першості, в той час як "Чорноморець" - аутсайдер. Втім, якість гри, яку демонструють одесити в перших матчах не дозволяє говорити про те, що команда буде боротися за виживання в елітному дивізіоні протягом всього сезону.

У матчі попереднього туру проти київського "Динамо" одесити гідно і на рівних билися проти грізного опонента протягом більшої частини матчу. І лише наприкінці пропустили два безглуздих голи, дозволивши чинному чемпіону України виграти в Одесі з рахунком 0:2. Також прикро одесити програли дніпропетровському "Дніпру" - 2:4 (ведучи по ходу матчу 2:0), а в стартовому турі зіграли внічию з донецьким "Олімпіком" - 2:2.

У свою чергу, у "Карпат" суперники були не такі грізні і команда зуміла здобути 2 перемоги увірвавшись в трійку лідерів вітчизняного футболу. Програвши на старті харківському "Металісту" (0:2), львівська команда потім обіграла новачка елітного дивізіону "Сталь" з Дніпродзержинська і донецький "Олімпік" - двічі по 1:0.

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішньому матчі явним фаворитом вважається львівський клуб, ставки на перемогу якого приймаються з коэффиицентом 1,76 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,40 до 1, а на перемогу одеситів - 4,39 до 1.

Матч "Карпати" - "Чорноморець" розпочнеться у Львові о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.