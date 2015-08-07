Чемпіонат України, 4-й тур, "Волинь" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сегдня у Луцьку проходить матч 4-го туру чемпіонату України з футболу,в якому "Волинь" на своєму полі приймає харківський "Металіст".

У цій грі зійшлися 5-я ("Металіст") і 7-ма команди в турнірній таблиці змагань.

Незважаючи на те, що в попередні роки суперники не вважалися командами «одного калібру», лучани в основному створювали гідну конкуренцію більш іменитому опоненту. До речі, вдома, «Волинь» має позитивний баланс відносин у цій парі - 6 перемог при 1 нічиїй та 4 поразках.

Досить яскравими виявилися обидва протистояння минулого сезону, коли "Металіст" уже випав з обойми лідерів українського футболу. У Луцьку команди не дограли через заворушення на трибунах. І замість цифр на час припинення поєдинку 1:2 в остаточному протоколі значиться технічна перемога «Металіста» - 0:3. Багато дискусій викликала і результативне завершення харківського матчу навесні, коли «Металіст» тричі зумів відігратися, у тому числі, і перед фінальним свистком -3:3.

Зараз майбутні конкуренти більшою мірою можуть бути задоволені стартом. Команда Олександра Севідова ще не знає поразок (1 перемога при 2 нічиїх), не належить до аутсайдерів і «Волинь» (по 1 перемоги, нічиї та поразки). Господарям на цей раз може завадити відсутність травмованих Олега Гуменюка та Володимира Польового. Гості ж мають вибір для визначення складу, проте саме незіграність може перешкодити їм у здійсненні задумів.

В останній раз "Волинь" перемагала вдома в сезоні 2012/13 - 2:1. А потім пішли поразка з рахунком 1:4 (2013/14) і вже згадуване технічне 0:3 (2014/15).

На котируваннях букмекерських контор у нинішньому матчі фаворитом з мінімальною перевагою вважається "Волинь". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 2,27 до 1, у той час як на перемогу "Металіста" - 2,91 до 1, а на нічию - 3,27 до 1.

Матч "Волинь" - "Металіст" розпочнеться у Луцьку в 19.00. ТВ-транляцію гри проведе телеканал 2+2.