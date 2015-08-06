"Зоря" вдруге поспіль обіграла в Лізі Європи бельгійський "Шарлеруа"

У Києві завершився матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зустрічалася з бельгійським "Шарлеруа" і виграла з рахунком 3:0, зумівши вийти у раунд плей-офф кваліфікації (загальний рахунок за сумою двох ігор - 5:0).

Маючи перевагу в два м'ячі за підсумками гостьової зустрічі, луганчани досить обережно почали гру, очікуючи що зробить суперник. У підсумку, перший тайм вийшов досить прісним без особливих моментів. А після перерви номінальні господарі поля захопили перевагу і в середині тайму забили два голи.

На 58-й хвилині "Зоря" зловила суперника на контратаці. Микита Каменюка з лівого флангу навісив точно на голову Желько Любеновіча, який перебуваючи в кількох метрах від воріт головою переправив м'яч у ворота. А за 10 хвилин, на 68-й, Любеновіч реалізував пенальті, довівши перевагу своєї команди за сумою двох матчів до 4:0.

Нарешті, вже в доданий арбітром до основного часу гри, на 92-й хвилині, Руслан Малиновський зіграв у стінку з Любеновичем і з лінії штрафного пробив точно в нижній кут - 3:0 і 5:0 за сумою двох ігор.

Таким чином, "Зоря" вийшла у вирішальне коло кваліфікаційних змагань - раунд плей-офф. Свого наступного суперника луганська команда дізнається за результатами жеребкування, яка відбудеться в п'ятницю, 7 серпня.