"Ворскла" вибула з Ліги Європи

У Полтаві завершився матч 3-го відбіркового раунду турніру Ліги Європи, в якому "Ворскла" приймала словацьку "Жиліну" і виграла з рахунком 3:1, але програли за сумою двох матчів за рахунок пропущеного гола на своєму полі - 3:3.

Доля матчу була вирішена наприкінці додаткового часу.

Господарі поля починали матч з відставанням "-2" (перший матч - 0:2) і відразу ж пішли в атаку. Але, довгий час суперник вміло тримав оборону, відбиваючи всі атаки полтавчан у першому таймі і першій половині другого. І тільки на екваторі другої половини гри "Ворскла" зуміла відкрити рахунок.

На 67-й хвилині Арменд Даллку з правого флангу навісив точно на голову Антону Шиндеру, який і вколотив м'яч у сітку.

Надалі "Ворскла" посилила тиск на ворота суперника і зрівняти рахунок за сумою двох матчів зуміла в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині. Навіс з кута поля Даллку головою замкнув Євген Ткачук - 2:0.

Вирішальним у двоматчевому протистоянні міг стати епізод в овертаймі, коли на 101-й хвилині суддя призначив пенальті а Санжар Турсунов його реалізував - 3:0. Але, в останні 20 хвилин гравці "Жиліни" запекло атакували і на 121-й хвилині Вілліам зумів завершити багатоходову комбінацію своєї команди ударом точно в нижній кут під штангу - 3:1.

Таким чином, "Ворскла" стала першою українською командою, що вибула з єврокубків в нинішньому сезоні.