Оприлюднено склад збірної України на Чемпіонат світу з легкої атлетики

До нього увійшли 20 чоловіків (і один запасний) і 31 жінка повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

Остаточний склад команди буде опублікований після 10 серпня. До цього часу атлети ще мають можливість виконати норматив для участі в чемпіонаті світу.

При цьому, спортсмен, який виконає норматив, може бути включений до складу команди тільки за умови, що він не займає місце одного з вже затверджених атлетів.

Повністю склад команди виглядає так:

Чоловіки - Сергій Смелик - 200 м, 4х100 м Віталій Корж - 4х100 м Еміль Ібрагімов - 4х100 м Роман Кравцов - 4х100 м Володимир Супрун - 4х100 м Віталій Бутрім - 400 м Богдан Бондаренко - висота Андрій Проценко - висота Дмитро Яковенко - висота Юрій Крімаренко - висота Владислав Ревенко - жердина Євген Виноградов - молот Олексій Касьянов - десятиборство Ігор Главан - с/х 20 км; з/х 50 км Руслан Дмитренко - с/х 20 км Іван Лосєв - с/х 20 км Іван Банзерук - с/х 50 км Сергій Будза - с/х 50 км Іван Бабарика - марафон Олександр Бабарика - марафон Андрій Ковенко - (с/х 20 км) — запасний

Жінки Олеся Повх - 100 м, 4х100 м Наталія Погребняк - 100 м; 200 м, 4х100 м Строгова Наталія - 200 м, 4х100 м Христина Стуй - 200 м, 4х100 м Анастасія Бризгіна - 4х100 м Марія Шмидова - 4х100 м Ганна Плотицына - 100 м з/б Ольга Земляк - 400 м; 4х400 м Наталія Пигида - 400 м; 4х400 м Ольга Бібік - 4х400 м Юлія Олішевська - 4х400 м Наталія Лупу - 800 м; 4х400 м Ольга Ляхова - 800 м; 4х400 м Анастасія Ткачук - 800 м; 4х400 м Ганна Міщенко - 1500 м Марія Шаталова - 3000 м з перешкодами Олена Попова - марафон Катерина Карманенко - марафон Ірина Геращенко - висота Христина Гришутина - довжина Ольга Саладуха - потрійний Галина Облещук - ядро Наталія Семенова - диск Ірина Новожилова - молот Катерина Дерун - спис Аліна Федорова - семиборство Ганна Касьянова - семиборство Анастасія Мохнюк - семиборство Надія Боровська - с/х 20 км Людмила Оляновская - с/х 20 км Олена Шумкіна - с/х 20 км

Чемпіонат світу з легкої атлетики пройде з 22 по 30 серпня в Пекіні (Китай).