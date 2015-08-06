П`ять українських боксерів виступлять на чемпіонаті Європи у Болгарії

На турнірі Україну представлятимуть п'ять боксерів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В рамках підготовки до відповідального старту представники збірної України провели заключний етап підготовки на олімпійській тренувальній базі у Конча-Заспі, за результатами якого був визначений остаточний склад команди на континентальну першість.

До складу команди потрапили: Ігор Сопінський (вагова категорія - 52 кг), Микола Буценко (56 кг), Олександр Меленюк (60 кг), Валерій Харламов (75 кг), Ігор Шевадзуцький (+91 кг).

Чемпіонат Європи є головним відбірковим стартом на ліцензійний чемпіонат світу, який в жовтні відбудеться в Катарі й де будуть розіграні олімпійські путівки до Ріо-де Жанейро-2016.

Нагадаємо, путівки на світову першість собі вже гарантували призери перших в історії Європейських ігор – Дмитро Замотаєв (49 кг), Віктор Петров (64 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Олександр Хижняк (81 кг), Геворг Манукян (91 кг).

Чемпіонат Європи у Болгарії триватиме з 6 по 15 серпня.