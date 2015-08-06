Українська дзюдоїстка Білодід виграла Чемпіонат світу

Чемпіонат світу з дзюдо серед кадетів, який проходить в Сараєво (Боснія і Герцеговина), увінчався тріумфом для української дзюдоїстки – 14-річна киянка Дарина Білодід завоювала золото у ваговій категорії до 44 кг, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

Дарина перемогла чотирьох суперниць: Міхаелу Чиссов (Румунія) в першому раунді, Ріко Ігараши (Японія) у другому бою, у півфіналі – Юлію Огаркову з Росії, а у фіналі їй вистачило півтори хвилини, щоб достроково перемогти італійку Софію Петітто.

Дарина – наймолодша спортсменка на цьому турнірі; у жовтні їй виповниться 15 років, тоді як суперниці були на півтора – два роки старшими.

Слід зазначити, що навесні 2015 року Білодід стала чемпіонкою Європи у своїй віковій групі на турнірі в Софії (Болгарія).