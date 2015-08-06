Центральний матч 5-го туру ЧУ з футболу "Шахтар" - "Дніпро" можуть перенести зі Львова через вболівальників

Центральний матч 5-го туру чемпіонату України між срібним та бронзовим призерами минулого сезону - "Шахтар"-"Дніпро" відбудеться не у Львові, а в іншому місті, повідомляє MatchDay.

Причиною цього стала явна підтримка львів'янами дніпропетровської команди, очолюваної Мироном Маркевичем, який, у свою чергу, є уродженцем Львівської області і багато років пропрацював біля керма рідних "Карпат". В Одесі чи Харкові, які «гірники» розглядають в якості альтернативних варіантів, «Дніпро» такої підтримки напевно буде позбавлений.

Крім того, існує велика ймовірність, що і домашні матчі з «Карпатами» і «Динамо» в сезоні 2015/16 команда Мірчі Луческу проведе за межами Львова.

Поєдинок «Шахтар» — «Дніпро» запланований в календарі на наступну п'ятницю, 14 серпня. Початок гри о 19:00.