Тренер "Фенербахче": гравці "Шахтаря" можуть грати навіть із закритими очима

Тренер стамбульського клубу "Фенербахче" Вітор Перейра після матчу Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем" визнав силу суперника, зробивши ряд компліментів тренеру і гравцям гірників.

"Треба розуміти, що донецький «Шахтар» – дуже сильна команда: зіграний склад, тренер Мірча Луческу працює з командою вже багато років. Вважаю, що футболісти «Шахтаря» можуть грати навіть із закритими очима. А «Фенербахче» являє собою зовсім новий колектив, і ми тренуємося всього три тижні. Тим не менше ми повільно, але впевнено йдемо далі, багато працюємо. Я відчуваю, що станемо сильнішими. «Шахтар» сьогодні використовував всі свої гольові моменти, а мої гравці, навпаки, не змогли забити", - зазначив наставник.

"Але все одно цей матч для нас був відмінним матеріалом для роздумів. Можливо, другий гол змінив рівновагу у грі. «Фенербахче» діяв сміливо, провели гідний матч. Перший тайм пройшов для нас задовільно, якщо не вважати пропущений м'яч. Сьогодні ми придбали великий досвід. Проаналізуємо, виправимо помилки. Щиро обіцяю, що найближчим часом «Фенербахче» зможе виграти чемпіонський титул. Ось тільки з Ліги чемпіонів ми, на жаль, вибули. Моя команда обов'язково виправдає очікування наших уболівальників, ми вибачаємося, що сьогодні підвели їх. Впевнений, якби зустрічі з «Шахтарем» відбулися на пару тижнів пізніше, то ми б показали зовсім інший результат", - додав Перейра.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" розгромив "Фенербахче" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів - 3:0, вийшовши у завершальну стадію кваліфікаційних змагань раунд плей-офф. Суперник гірників на цій стадії змагань визначитися у ході жеребкування, яке відбудеться 7 серпня.