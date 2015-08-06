Збірна України опустилася на 3 місця в рейтингу ФІФА

Оновлений рейтинг опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

На рахунку команди Михайла Фоменка 791 очко.

Українську команду випередили збірні США, Мексики та Албанії. При цьому, команди Мексики та Албанії здійснили ривок вгору відразу на 14 місць у рейтингу.

Разом з тим, українці як і раніше випереджають команди Росії, Шотландії та Польщі, які, як і в попередній версії рейтингу, розташовуються відразу за збірної України, на 31-33-му місцях.

Суттєві зміни також відбулися в 10-ці найсильніших. Збірна Бельгії обігнала команду Німеччини і перемістилася з 3-го на 2-е місце. А збірна Нідерландів опустилася на 7-м місць і вибула з десятки найсильніших - з 5-го на 12-е.

Очолює рейтинг, як і раніше, команда Аргентини. Крім цієї команди, а також збірних Бельгії і Німеччини, в 10-ку найсильніших входять Колумбія, Бразилія, Португалія, Румунія, Англія, Уельс і Чилі.

Рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць. Наступна версія буде опублікована 3 вересня.