Федерація легкої атлетики України надала дозвіл сімом спортсменам виступати за збірну Росії

Федерація легкої атлетики України, відповідно з пунктом 5.4di правил змагань з легкої атлетики ІААФ 2014-2015 років, надала дозвіл на скорочення терміну допуску (карантину) представлення Всеросійської Федерації легкої атлетики спортсменами-легкоатлетами, які набули російського громадянства, повідомляє прес-служба Федерації.

Відтепер легкоатлети Віра Ребрик, Рустем Дремджі, Олексій Сокірський, Валерія Мара, Руслан Перестюк, Євген Семененко та Альона Бєлякова, після отримання дозволу Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), можуть представляти ВФЛА на міжнародних змаганнях.

ФЛАУ отримала кошти у сумі 170 тисяч доларів та направить їх на програму підготовки українських легкоатлетів до міжнародних змагань. У тому числі 20% від цієї суми підуть на підтримку новоствореної Федерації легкої атлетики АР Крим, яка продовжує опікуватися легкоатлетами, які зберегли українське громадянство.