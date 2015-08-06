Гравці "Шахтаря": Ми заслужено перемогли "Фенербахче"

Провідні гравці донецького "Шахтаря" висловили свою думку про розгромну перемогу "гірників" над турецьким "Фенербахче", повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Даріо Срна, капітан «Шахтаря»: Ми атакували практично весь перший матч і в Стамбулі, і сьогодні. Хотіли вирішити результат зустрічі ще в першому таймі. Розуміли, що потрібно бути обережними, тому, забивши перший м'яч, стали чекати. Знали, що суперник буде нападати, а у нас є швидкі футболісти, які вміють контратакувати. Так і вийшло. Ми дуже добре вивчили «Фенербахче»: у них багато рослих футболістів, тому сенсу віддавати верхові передачі не було. От і домовилися, що Саша буде бігти на ближню, – та добре ж вийшло! Якщо «Шахтар» рухається, як треба, то це дуже сильна команда.

Алекс Тейшейра, півзахисник «Шахтаря»: Між першим матчем з «Фенербахче» і сьогоднішнім є різниця: тоді ми грали добре лише першу половину, сьогодні ж відмінно себе проявляли протягом всього поєдинку. Виходили на поле, налаштовані виключно на перемогу. Нам вдалося забити м'яч, ще в першому таймі, після чого попросив Містер діяти обережніше, на контратаках. І потім ми змогли ще двічі розписатися у воротах «Фенербахче». Говорячи про пенальті, до гри Містер завжди обговорює з нами, хто буде бити одинадцятиметровий. Сьогодні вибір припав на Даріо: він капітан! Я ж хочу подякувати всім уболівальникам і привітати з перемогою! Сподіваюся, в кожному матчі нас будуть підтримувати саме так.

Андрій П'ятов, воротар «Шахтаря»: Ми сьогодні довели, що у футбол грають не зірки, а команда. Я намагався виконувати все, про що домовлялися з тренером. Але собою не дуже задоволений – потрібно краще грати ногами і підкоригувати введення м'яча. Зараз воротар не тільки ловить і відбиває, необхідно ще і починати атаки... В цілому по грі скажу так: ми і в Стамбулі здорово виглядали, але це був перший матч – присутнє хвилювання. Ми добре провели перший тайм, а сьогодні вся гра пройшла на рівних. Я задоволений підтримкою! Ми подарували людям свято, а вони за нас вболівали і гнали вперед. Велике їм спасибі! Сподіваюся, що в наступних матчах підтримка буде не меншою.

Тайсон, півзахисник «Шахтаря»: Обидва матчі з «Фенербахче» були дуже складними. Сьогодні ми створили хороший момент і зуміли забити перший м'яч! А в другому таймі трохи відійшли назад і грали на контратаках. Завдяки Марлосу ми заробили пенальті, забили вдруге, почували себе ще впевненіше. Ми відмінно попрацювали і досягли найкращого результату! До речі, будь-яка команда, яка програє, часто втрачає голову. Але гравці «Фенербахче» вели себе досить добре: нас не били по ногах, все було відмінно. Зараз треба відпочити і продовжувати тренуватися, тому що вже в неділю у нас найважливіший матч чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" виграв повторний матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у стамбульського "Фенербахче" (3:0), вийшовши в заключний раунд кваліфікації - плей-офф.