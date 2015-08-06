Луческу: Відзначу гру в обороні і командні дії

Після матчу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Фенербахче", що завершився з рахунком 3:0 на користь "Шахтаря", Мірча Луческу високо оцінив дії своєї команди.

"Був дуже складний матч, як я вчора говорив. Зустрічалися з сильною командою, обіграли її і пройшли далі. Але зробити це сьогодні було дуже складно, і в якійсь мірі нам навіть пощастило. В дуже хорошому стані сьогодні був П'ятов, виручав команду. Наші суперники теж мали кілька моментів, які не реалізували – напевно, занадто великий тиск був на них. Звичайно, велике задоволення від рахунку 3:0, але він не зовсім реальний, тому що «Фенербахче» сьогодні зіграв дуже добре. На цей раз і везіння, напевно, було на нашому боці. У той же час хочу відзначити нашу дуже уважну гру в обороні і хороші командні дії наших півзахисників при атаках. Шкода, звичайно, що одна команда вилетіла і тільки одна пройшла далі, – зустрілися гідні колективи. Я ще раз відзначу хорошу гру нашого суперника".

На прохання оцінити гру Івана Ордеця. тренер відповів: "У нас всі футболісти основні, і до кожного підходить своя черга. Коли гравець виходить на поле, він повинен довести, що відповідає вимогам «Шахтаря». Іван дуже корисний футболіст, особливо в іграх проти команд, в яких є високі, потужні виконавці. Ми завжди страждали від цього раніше".

Говорячи про вихід на поле спійманого на допінгу Фреда, тренер зазначив: "Я вивчив вердикт на всіх мовах: англійською, французькою... Жоден з цих регламентів не говорить про те, що він автоматично повинен бути дискваліфікований. Ми отримали документ від КОНМЕБОЛа (Південно-Американської конфедерації футболу), в якому говориться, що 25 серпня він запрошений в Парагвай, в Асунсьйон, щоб висловити свою думку про те, що сталося. На нашому сайті дуже чітко була озвучена позиція клубу. Подивимося, скільки це триватиме. Повторюся, ми не отримували листів про те, що Фред не має права виходити на поле. Поки не буде офіційних документів, він буде з нами тренуватися і грати. Будуть апелювати, напевно, захищатися".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв у "Фенербахче" з рахунком 3:0 і вийшов у завершальну стадію кваліфікаційних змагань Ліги чемпіонів - плей-офф. Суперник гірників у цьому раунді визначиться в ході жеребкування, яке відбудеться 7 серпня.