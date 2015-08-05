"Шахтар" розтрощив "Фенербахче" і вийшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

У Львові завершився матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" грав з турецьким "Фенербахче" і виграв з рахунком 3:0.

За підсумками двоматчевого протистояння (перша гра завершилася з рахунком 0:0), гірники вийшли у вирішальний раунд кваліфікаційного турніру - плей-офф.

Гірники відмінно провели гру, вкрай надійно діючи в обороні і реалізувавши свої моменти в атаці.

Рахунок на 25-й хвилині гри відкрив Олександр Гладкий, який скористався відмінним пасом Даріо Срни з кута поля. А у другому таймі, на 64-й хвилині Срна реалізував пенальті за порушення правил воротаря "Фенербахче" Деміреля на Марлосі. А за 4 хвилини, на 68-й, шикарний сольний прохід і удар по воротах вдався Тейшейрі - 3:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом боротьби.

У п'ятницю, 7 серпня, відбудеться жеребкування раунду плей-офф, в ході якої визначиться суперник "Шахтаря" у вирішальному раунді відбіркового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.