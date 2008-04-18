Челсі здобув перемогу в стилі Моурінью

Лондонський клуб здобув не найлегшу, але досить упевнену перемогу над непростим суперником. "Аристократи" на виїзді з мінімальним рахунком обіграли Евертон.

Підопічні Аврама Гранта провели черговий невиразний поєдинок, відзначає Football.ua.

Евертон виглядав непогано. У центрі поля Фернандеш, Пієнаар і Карслі виглядали явно попереконливіше за гостей, але без Артети, Османа і Кахілла не було у складі Евертона людини, здатної віддати останній пас на парочку "Clinical strikers" - Джонсона і Айегбені.

Сам матч вийшов відверто нудним. Два, максимум, три гольові моменти за гру. Тим більше для команд рівня Евертона і Челсі. На 16-ій хвилині Мануель Фернандеш класно виконував штрафний, але його удар з відскоком від газону Чех насилу перевів на кутовий. У другому таймі португалець створив другий гострий момент біля воріт Петера, але тоді самому кіперу втручатися не довелося - Фернандеш пробив у сантиметрах від хрестовини воріт гостей.

Ну а на 41-ій хвилині відбулася кульмінаційна подія. Майкл Ессьєн підключився до атаки, віддав на Райт-Філіпса, якого, правда, випередив захисник. Але випередив так, що м`яч відскочив назад до ганця, він його обробив і прокинул м`яч повз Говарда в сітку воріт.

Після пропущеного м`яча Евертон зробив якісь спроби зрівняти рахунок, але навіть серія замін у виконанні Мойеса не врятувала ситуацію. Андрій Шевченко, до речі, спостерігав за тим, що відбувалося з лави запасних. У стилі Моурінью: 1:0, перемога на класі, без Шевченка.

Англія. Прем`єр-ліга

Евертон - Челсі 0:1

Гол: Ессьєн 41

Евертон: Говард, Лескотт, Хібберт, Невілл, Йобо, Ягелка, Карслі, Пієнаар (Анічебе, 61), Мануель Фернандеш, Джонсон (Гравесен, 61), Якубу

Челсі: Чех, Е. Коул, Террі, Карвалью, Феррейра, Райт-Філіпс (Макелеле, 80), Д. Коул (Малуда, 76), Ессьєн, Мікель, Калу, Анелька