До Олімпіади в Ріо залишився рівно 1 рік

З нагоди річниці віце-президент НОК України Ігор Гоцул, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, член Виконкому НОК України, призер Олімпійських ігор з академічного веслування Ніна Уманець, українські атлети – спортивні гімнасти Олег Верняєв та Ігор Радівілов, веслярі-«академісти» Іван Довгодько, Артем Морозов, Олександр Надтока, Дмитро Міхай, тренери та представники федерацій завітали у Посольство Федеративної Республіки Бразилія в Україні, повідомляє прес-служба НОК України.

Спортивну делегацію зустрів Надзвичайний та Повноважний Посол Бразилії в Україні Антоніо Фернандо Круз-де-Мелло.

«Дуже сподіваємося на вдалий виступ української збірної в Ріо-де-Жанейро. За часи незалежності нашої країни на Олімпійських іграх українці здобули 122 медалі. З пекінських Ігор-2008 українські атлети привезли 27 медалей, з Лондона-2012 – 20 нагород. Впевнений, добра традиція гарних виступів на Олімпійських іграх нашими атлетами буде продовжена», - відзначив Ігор Жданов.

Він також зазначив, що зі свого боку спортивні керманичі країни сприятимуть забезпеченню усіх умов для підготовки українських спортсменів, а також покращенню та поглибленню науково-методичного забезпечення атлетів.

Під час зустрічі її учасники обговорили підготовку міста до проведення головного спортивного форуму чотириріччя, переглянули відеоролики, які демонструють етапи підготовчого процесу, поділилися думками щодо своїх очкувань від Олімпіади-2016.

«Дуже радий вітати українських олімпійців. Для нас велика честь приймати вас в стінах нашого Посольства. Хочу запевнити, бразильська сторона зробить усе можливе, щоб на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро ви відчували себе як вдома. Бразилія має велику українську діаспору, яка вже готова радіти та аплодувати вашим перемогам та успіхам», - сказав під час зустрічі Антоніо Фернандо Круз-де-Мелло.

Наприкінці зустрічі українські атлети вручили пану Послу оберіг, побажавши Бразилії вдалої підготовки до спортивного свята в Ріо-де-Жанейро-2016.

Нагадаємо, що в олімпійських змаганнях-2016 візьмуть участь понад 10 500 атлетів з 206 країн світу, які розіграють 306 комплектів нагород у 42 олімпійських дисциплінах.

Наразі триває ліцензійний відбір на участь в Олімпіаді, який завершиться на початку літа наступного року. Вже 23 спортсмени з 8 видів спорту (кульова стрільба, важка атлетика, стрибки у воду, синхронне плавання, сучасне п'ятиборство, стендова стрільба, бокс, стрільба з лука) вибороли право участі у Іграх.

Остаточний склад збірної України буде затверджений Виконкомом Національного олімпійського комітету України за підсумками ліцензійного відбору та за пропозиціями національних олімпійських федерацій наприкінці липня 2016 року.