Міжнародна велогонка по швидкісному спуску Horizon Cup DHI 2015 змінила прописку

Гонка відбудеться 22-24 серпня 2015 року, але не в Буковелі, а іншому карпатському курорті — с. Пилипець Міжгірського району Закарпатської області, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Зміна місця проведення пов'язана з бажанням організаторів провести міжнародне змагання на найвищому рівні. "В ході підготовки в Івано-Франківській області виникли деякі складнщі, як з будівництвом траси в Буковелі, забезпеченням необхідної інфраструктури для проведення гонки по швидкісному спуску, так і з комунікаціями з місцевими чиновниками. За 20 днів до старту ще ніхто не приступав до будівництва траси, до того ж, обласна адміністрація відмовилася надавати будь-яку підтримку змагань. А це означає відсутність машин швидкої допомоги, відсутність рятувальників... Для нас же безпека і престиж гонки на першому місці, тому прийнято рішення про зміну локації", — говорить президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

У свою чергу, директор гонки Horizon Cup DHI 2015 Олександр Торопов повідомив: "Зміна назви гонки і місця проведення вже в процесі зміни в календарі UCI".

У 2011 році на курорті Пилипець був запущений велопарк з різними рівнями складності. Байк-парк Пилипець у Карпатах сьогодні — це "канатка" і кілька трас з трамплінами, перешкодами у вигляді каменів і дерев'яними містками через яри для екстремального спуску на велосипеді. Три траси в Пилипці вважаються професійними, щорічно тут проходять чемпіонати України з даунхілу (швидкісний спуск) на цих трасах з різними рівнями складності - від середнього до максимального.

Гірський курорт Пилипець знаходиться в 135 км від обласного центру — Ужгорода і в 190 км від Львова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Федерація велосипедного спорту України звернулася в Міжнародний союз велосипедистів (UCI) з проханням розібратися в ситуації з проведенням української велогонки по даунхілу (DH), яка традиційно проводиться в Ялті. Після анексії Криму в 2014-му році вона була заявлена як російська гонка. У UCI розглянули скаргу і призначили проведення міжнародної велогонки по швидкісному спуску Horizon Cup DHI 2015 в Україні на 22-24 серпня 2015.