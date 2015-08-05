Тенісисти Долгополов і Світоліна вийшли у друге коло тенісних турнірів у США

Українські тенісисти Олександр Долгополов та Еліна Світоліна успішно подолали стартовий раунд тенісних турнірів у Вашингтоні та Стенфорді, відповідно, повідомляє Тенісний портал України.

На турнірі серії ATP-500 у Вашингтоні у матчі першого раунду киянин Долгополов за 1 годину 14 хвилин обіграв американського тенісиста Тіма Смичека: 6-4 6-2. На рахунку Долгополова 8 ейсів та 2 подвійні помилки.

Наступним суперником Олександра стане хорват Іво Карлович (10). Раніше в цьому році у другому колі Вімблдонського турніру Долгополов у напруженому матчі поступився Карловичу з рахунком 7-5 3-6 4-6 7-6(4) 11-13. Загальний рахунок особистих зустрічей між ними 1-1.

Долгополов виграв титул на турнірі у Вашингтоні в 2012-му році.

У свою чергу, харків'янка Світоліна, посіяна на турнірі WTA Premier у Стенфорді під 8-м номером, у стартовому матчі обіграла іншу представницю України - киянку Катерину Бондаренко: 4-6 6-4 7-5.

Поєдинок тривав 2 години 31 хвилину. На рахунку Світоліної 5 ейсів, Бондаренко відзначилася 3 подачами навиліт і 6-ю подвійними помилками.

Наступною суперницею Еліни стане американка Ніколь Гіббс.

Турніри в США є підготовчими до заключного змагання року з серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату США. Один з чотирьох найпрестижніших стартів сезону в цьому році пройде в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.