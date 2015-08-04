Луческу перед матчем "Шахтар" - "Фенербахче": "Будемо битися з усіх сил, щоб потрапити в Лігу чемпіонів"

Напередодні матчу 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з «Фенербахче» наставник «гірників» відповів на питання журналістів, зазначивши, що команду чекає дуже складний матч.

"Це матч між двома сильними командами, в яких виступають футболісти високого рівня. Це найважливіший поєдинок у цьому турі кваліфікації. Впевнений, що ані «Фенербахче», ані «Шахтар» не хотіли зустрічатися один з одним, тому що це дві дуже сильні команди, які грають у даному турі кваліфікації. У Стамбулі вийшов дуже хороший матч між двома сильними суперниками. Звісно, шкода, що в цій грі ніхто не забив. Упевнений, що завтра нас чекає такий самий видовищний поєдинок. Крім амбіцій команд, які хочуть перемогти, у складі обох команд є амбітні гравці, які протягом багатьох років показували себе в Європі. Вони теж хочуть пройти далі і грати в груповому турнірі. Напевно, я ніколи не бачив «Фенербахче» таким сильним, якщо брати до уваги всі імена, всіх футболістів, які зараз виступають у складі турецького клубу. Але не будемо забувати, що «Шахтар» теж дуже сильний клуб. Ми будемо відштовхуватися від нашої організації гри, від таланту наших виконавців, від їх індивідуальних дій. Будемо протистояти хорошим індивідуальним якостям зоряних гравців суперника", - зазначив наставник гірників.

"Напевно, для кожного тренера найважливіша задача – грати в груповому турнірі Ліги чемпіонів. У нас був дуже складний рік, всі матчі ми проводили або на виїзді, або на нейтральних полях. На відміну від наших суперників, які грали вдома. Втратили дуже важливі очки, і це не дозволило нам вийти в груповий раунд Ліги чемпіонів, як завжди траплялося в останні роки. Будемо битися з усіх сил, щоб потрапити туди, куди ми повинні потрапити. Там наше місце", - додав тренер.

Говорячи про те, чи вийде на поле обвинувачений в застосуванні допінгу бразильський легіонер Фред, тренер зазначив: "Завтра буде матч «Шахтар» – «Фенербахче», і мене цікавить тільки це – всі питання, що стосуються гри. Що стосується Фреда – цим займаються компетентні органи, які скрупульозно і професійно вивчать питання. Я поки не прийняв рішення, хто вийде завтра в основному складі. Ще є сьогоднішнє тренування, і тільки після нього я буду визначатися".

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня відбудеться матч 3-го кваліфайн-раунду ЛЧ "Шахтар" - "Фенербхче". Перший матч, що відбувся в Стамбулі тиждень тому, завершився з рахунком 0:0.