"Хімік" дізнався суперників по першому етапу Кубка Європи ФІБА

Команда потрапила у Групу L першого етапу змагань, повідомляє офіційний сайт Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій.

Суперниками українців по групі будуть "Калев" (Естонія), ЕТА (Нікосія, Кіпр) і "Ювентус" (Утене, Литва). Команди зіграють 2-коловий турнір - по матчу вдома і на виїзді. Всього по 6 ігор.

Згідно з регламентом змагань 56 команд на першому етапі розбиті на 14 груп по 4 команди в кожній. У другий етап вийдуть 32 команди - по дві найсильніші з кожної групи і чотири кращі команди з числа тих, що посіли 3-і місця. Потім 32 команди проведуть змагання в такому ж форматі, як і на першому етапі, але в меншій кількості - 8 груп по 4 команди. По 2 кращі команди з кожної групи, 16 колективів, вийдуть у плей-офф, де почнуть боротися з 1/8 фіналу. На стадії 1/8 та 1/4 фіналу вони проведуть серії матчів вдома та на виїзді, щоб визначити четвірку кращих колективів.

Фінал чотирьох відбудеться з 29 квітня по 1 травня 2016 року.