ФІФА закрила справу ”Зідан проти Матерацці”

Французький футболіст Зінедін ЗІДАН дискваліфікований на три матчі і оштрафований на 7500 швейцарських франків (близько 6 тисяч доларів США).

Таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні Дисциплінарного комітету Міжнародної федерації футбольних асоціації (ФІФА), повідомляє ІТАР-ТАСС.

Крім того, розглянувши інцидент між З.ЗІДАНОМ та італійцем Марко МАТЕРАЦЦІ у фіналі Чемпіонату світу-2006, Дисциплінарний комітет ФІФА дискваліфікував М.МАТЕРАЦЦІ на два матчі і оштрафував на 5 тисяч франків (близько 4 тисяч доларів).

У засіданні брали участь п`ять представників Дисциплінарного комітету ФІФА, включаючи його голову Марселя МАТЬЄ.

Як повідомляв УНІАН, під час фінального матчу Чемпіонату світу з футболу в Німеччині 9 липня капітан французької збірної З.ЗІДАН ударив італійського захисника М.МАТЕРАЦЦІ головою в груди після словесної перепалки, внаслідок чого суддя видалив З.ЗІДАНА з поля.