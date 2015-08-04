Савицький призначений головним тренером збірної України з хокею

Виконком Федерації хокею України (ФХУ) проголосував за призначення наставником національної команди Олександра Савицького, повідомляє Sport.ua.

Відомий у минулому захисник нині є генеральним менеджером ХК «Кременчук».

Савицький за свою кар'єру грав у київських клубах ШВСМ та «Сокіл», чеському «Пльзені» і словацькому «Зволені». У Росії виступав за казанський «Ак Барс» (у його складі став чемпіоном Росії у 1998 році), московський ЦСКА і воскресенський «Хімік». Також грав у данському «Ольборзі», шведському «Бьорклевені», мінському «Кераміні». Завершив кар'єру в клубі «Беркут» (Бровари).

У складі збірної України взяв участь у трьох чемпіонатах світу - 2001, 2002 і 2004 років.

У 2009 році був одним з асистентів тренера Олександра Сеуканда в збірній України. Керував молодіжною збірною України на двох першостях світу в першому дивізіоні (у сезонах 2009-10 і 2010-11; в січні 2011 року, після провалу на другому з турнірів, залишив свою посаду). Частина сезону 2010/11 був головним тренером ХК «Поділ», який виступав у чемпіонаті України. У 2013 році керував юніорськоу збірною України на першості світу в першому дивізіоні. У сезоні 2013/14 був головним тренером ХК «Кременчук», який виступав у вищій лізі чемпіонату Білорусі.