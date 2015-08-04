УЄФА відхилив протест "Фенербахче" на участь Фреда в матчі Ліги чемпіонів з "Шахтарем"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відхилив протест турецького клубу "Фенербахче" проти участі гравця "Шахтаря" Фреда у відбірковому матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Guardian.

Рахунок першого матчу третього кваліфікаційного раунду, який відбувся у Стамбулі минулого тижня - 0:0, залишається в силі.

В УЄФА наголошують, що Фред не був офіційно дискваліфікований на момент проведення першого матчу.

Тим не менш, він навряд чи буде грати у матчі-відповіді в середу через те, що проба В підтвердила наявність допінгу в організмі спортсмена. Рішення з цього приводу може бути прийнято найближчим часом.

Допінг-проба Фреда дала позитивний результат на заборонену речовину після гри у складі збірної Бразилії на Кубку Америки в Чилі, що відбувся у червні. Речовина під назвою гідрохлоротіазид є сечогінною і може приховувати присутність інших заборонених ліків в організмі спортсмена.

Незважаючи на рекомендації УЄФА, в першому матчі "Шахтар" заявив Фреда до складу і він прийняв участь в грі з "Фенербахче" у Стамбулі.