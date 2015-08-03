Павло Тимощенко визнаний найкращим спортсменом липня в Україні

Його особистий тренер та батько Юрій Тимощенко відповідно став найкращим тренером місяця, повідомляє прес-служба НОК України.

На світовій першості в німецькому Берліні лідер збірної України продемонстрував блискучий результат, ставши першим в історії незалежної України чемпіоном світу з сучасного п’ятиборства серед чоловіків.

Завдяки цьому результату, який є найвагомішим досягненням в індивідуальних олімпійських дисциплінах серед усіх українських спортсменів протягом минулого місяця, Павло Тимощенко здобув завітну ліцензію на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро-2016.

Для Павла Тимощенка це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.