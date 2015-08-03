Буц здобуває другу перемогу для української команди Kolss-BDC на велогонці Odessa Grand Prix

Екс-чемпіон України у груповій гонці випередив на фініші словенця Матея Мугерлі з Synergy Baku Cycling Project і латвійця Вестурса Лукчевичса зі збірної Латвії, повідомляє прес-служба оргкомітету змагань.

Якщо в перший день змагань не обійшлося без деяких курйозів, що жодною мірою не применшує заслуг переможця перегонів Олександра Поліводи з українсько-польської команди Kolss-BDC, то вже перед другим стартом було очевидно, що команді Миколи Скоренко, яка є лідером рейтингу Європейського туру, доведеться дуже нелегко. З одного боку, Kolss-BDC двічі перемагала на Race Horizon Park Maidan, яка також частково проходить по бруківці. Але така велика кількість бруківкових ділянок, включаючи підйоми, як в Одесі, дійсно можна зустріти хіба що на класичних гонках в країнах Бенелюкса і у Франції.

Тому немає нічого дивного в тому, що основна група почала рватися з перших метрів дистанції. Відразу після старту гонщики йшли на один з найскладніших підйомів на всьому важкому одеському колі, тому відстаючі з'явилися з перших метрів дистанції. Ну а атаки виходили далеко не тільки спортсмени від Kolss-BDC, але і, в першу чергу, від зарубіжних команд.

Найактивнішим із зарубіжних колективів виявилася азербайджанська команда Synergy Baku Cycling Project, менеджером якої є в минулому знаменитий британський велосипедист Джеремі Хант. Лідер команди словенець Матей Мугерлі пішов вперед, і опинився в головному відриві. Відрив, який в кінцевому підсумку і вирішив долю гонки, складався з чотирьох осіб. У команди з Баку була чисельна перевага, бо капітану Мугерлі активно допомагав Максим Аверін, який довгий час дуже добре виглядав, але втратив контакт з трійкою суперників приблизно за два кола до фінішу. Як зазначив Мугерлі, це було викликано скоріше не тим, що Аверін не потягнув, а технічними проблемами з його велосипедом.

У свою чергу, Kolss-BDC був представлений у відриві «лише» одним гонщиком, але їм був визнаний лідер сильнішого українського колективу Віталій Буц, чемпіон України у груповій гонці 2014-го року. З урахуванням того, що Буц відмінно вміє фінішувати, саме його багато хто вважали головним фаворитом у боротьбі за перемогу. Ще одним гонщиком у вирішальному відриві дня був Вестурс Лукчевічс з сильної збірної Латвії. Але витримати конкуренцію з Мугерлі і Буцом він не зміг.

Словенець і українець приїхали на фініш разом, але трохи спритнішим на останніх метрах дистанції виявився Буц. Незважаючи на всі атаки Мугерлі, що той постійно робив на брущатих ділянках, скинути Буца йому не вдалося. Після Гран-прі Вінниці це вже друга в поточному році перемога Віталія на великих українських змаганнях. Ну а Kolss-BDC виграв у цьому році майже всі українські гонки. Виняток становив Гран-прі ІСД у Вінниці, де перемогу здобув Андрій Хрипта з команди Kyiv Capital Racing.

Мартін Брюін, міжнародний комісар UCI і головний суддя Odessa Grand Prix зазначив, що гонка пройшла на високому рівні і він задоволений роботою організаторів: «У мене досить великий досвід, і немає жодного старту, який проходив ідеально, і по ходу якого дотримуються абсолютно всі правила. І хоч 1 серпня були невеликі проблеми, в тому числі і з безпекою, то вже у другий день гонки організатори врахували всі помилки і все дійсно пройшло практично без зауважень. Це лише здається, що 140 з невеликим кілометрів – не надто велика дистанція. Насправді все якраз навпаки. Як організатори, так і, в першу чергу, самі гонщики подарували всім нам величезне видовище, і мені дуже приємно сидіти зараз з такими чемпіонами як Віталій Буц на подіумі. Вони – справжні герої, і зробили сьогодні титанічну роботу».

У свою чергу, президент Федерації велоспорту Олександр Башенко, так підсумував гонку: «Відмінна атмосфера в Одесі і велика кількість глядачів на узбіччях гонки ще раз показали і довели, що дебют Odessa Grand Prix в міжнародному календарі виявився більш ніж успішним. Залишається лише дочекатися наступного серпня, щоб ще раз насолодитися елітним велоспортом в Південній Пальмірі, так як гонки вже прописані в календарі на наступний рік».