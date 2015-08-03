Турнірна таблиця чемпіонату України з футболу та відео матчів третього туру
10:03, 03 серпня 2015Спорт
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На вихідних відбувся третій тур чемпіонату України з футболу.
Шахтар обіграв Говерлу / Фото УНІАН
Після трьох турів у чемпіонаті України з футболу лідирують Шахтар і Динамо, Карпати розташувалися на третьому місці. Досі без очків - запорізький Металург.
Пропонуємо вашій увазі огляд турнірної таблиці чемпіонату і відео матчів туру.
Турнірна таблиця чемпіонату України після трьох турів і анонс майбутніх баталій
Турнірна таблиця чемпіонату України після трьох турів і анонс майбутніх баталій
Олімпік - Карпати - 0:1
Олімпік - Карпати - 0:1. Відео матчу
Металіст - Олександрія - 1:1. Відео матчу
Металіст - Олександрія - 1:1. Відео матчу
Ворскла - Дніпро - 1:1. Відео матчу
Ворскла - Дніпро - 1:1. Відео матчу
Металург Запоріжжя - Волинь - 0:2. Відео матчу
Металург Запоріжжя - Волинь - 0:2. Відео матчу
Сталь - Зоря - 2:0. Відео матчу
Сталь - Зоря - 2:0. Відео матчу
Шахтар - Говерла - 2:0. Відео матчу
Шахтар - Говерла - 2:0. Відео матчу
Чорноморець - Динамо - 0:2 . Відео матчу
Чорноморець - Динамо - 0:2 . Відео матчу
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