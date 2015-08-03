Турнірна таблиця чемпіонату України з футболу та відео матчів третього туру

На вихідних відбувся третій тур чемпіонату України з футболу.

Після трьох турів у чемпіонаті України з футболу лідирують Шахтар і Динамо, Карпати розташувалися на третьому місці. Досі без очків - запорізький Металург. Пропонуємо вашій увазі огляд турнірної таблиці чемпіонату і відео матчів туру. Турнірна таблиця чемпіонату України після трьох турів і анонс майбутніх баталій Олімпік - Карпати - 0:1 Металіст - Олександрія - 1:1. Відео матчу Ворскла - Дніпро - 1:1. Відео матчу Металург Запоріжжя - Волинь - 0:2. Відео матчу Сталь - Зоря - 2:0. Відео матчу Шахтар - Говерла - 2:0. Відео матчу Чорноморець - Динамо - 0:2 . Відео матчу

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter