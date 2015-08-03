Турнірна таблиця чемпіонату України з футболу та відео матчів третього туру

10:03, 03 серпня 2015
Спорт
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На вихідних відбувся третій тур чемпіонату України з футболу.

Шахтар обіграв Говерлу

Після трьох турів у чемпіонаті України з футболу лідирують Шахтар і Динамо, Карпати розташувалися на третьому місці. Досі без очків - запорізький Металург.

Пропонуємо вашій увазі огляд турнірної таблиці чемпіонату і відео матчів туру.

Турнірна таблиця чемпіонату України після трьох турів і анонс майбутніх баталій

Олімпік - Карпати - 0:1

Металіст - Олександрія - 1:1. Відео матчу

Ворскла - Дніпро - 1:1. Відео матчу

Металург Запоріжжя - Волинь - 0:2. Відео матчу

Сталь - Зоря - 2:0. Відео матчу

Шахтар - Говерла - 2:0. Відео матчу

Чорноморець - Динамо - 0:2 . Відео матчу

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