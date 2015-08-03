Ярмоленко: "Підписувати новий контракт з Динамо не буду" (відео)

Лідер "Динамо" підтвердив предметний інтерес з боку клубу англійської Прем'єр-ліги "Сток Сіті". Але, президент клубу Ігор Суркіс не хоче відпустити футболіста, не вважаючи цей варіант кроком вперед у кар'єрі Ярмоленко.

"Так, "Сток Сіті" зробив офіційну пропозицію, але Ігор Михайлович відмовив, це його право. Мені було б цікаво пограти в Стоці, це чемпіонат Англії. Міняти чемпіонат України на Англію – це крок вперед" - зазначив гравець.

"У мене була домовленість з президентом, але він не відпустив мене. Я Ігорю Михайловичу говорив, що це буде мій останній контракт. Президент не захотів забирати ці гроші, його право. У мене теж є амбіції, я вважаю, що зробив для клубу все чисто і відкрито", - продовжив гравець.

"Крім Сток Сіті ніяких конкретних варіантів поки що немає. Подивимося, ще є місяць", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю для програми Профутбол.