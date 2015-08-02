"Динамо" і "Шахтар" зміцнили лідерство за підсумками 3-го туру чемпіонату України

В Одесі завершився центральний матч 3-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймав київське "Динамо" і програв з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

Матч в Одесі проходив у приблизно рівній боротьбі, з обопільними гострими атаками. Тим не менш, в кінцівці удала була на боці гостей. Чинні чемпіони України відкрили рахунок на 88-й хвилині, коли відзначився Жуніор Мораєс. А вже в доданий арбітром час, на 93-й, Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу "Динамо".

Таким чином, столичний клуб здобув третю поспіль перемогу на старті чемпіонату і зрівнявся за очками з донецьким "Шахтарем" - по 9.

У той же час, дніпропетровський "Дніпро" не зумів обіграти в Полтаві "Ворсклу" (1:1) і вже відстає від дуету лідерів на 4 очки. В інших матчах дня зафіксовані наступні результати: "Металіст" - "Олександрія" - 1:1, "Металург" - "Волинь" - 0:2, "Сталь" - "Зоря" - 2:0.

У турнірній таблиці слідом за "Динамо" і "Шахтарем" розташувалися "Карпати" - 6, "Дніпро" - 5 і "Металіст" - 5.