Чемпіонат України, 3-й тур, "Чорноморець" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі київське "Динамо".

Зустрічаються команди, які на даний момент посідають у таблиці 2-е q 10-е місця.

Матч в Одесі примітний відразу з кількох причин. По-перше, це повернення «Чорноморця» додому на офіційному рівні. Нагадаємо, що останній раз у Чемпіонаті ПЛ гра в Південній Пальмірі відбулася 7 грудня минулого року.

По-друге, приїзд чинного чемпіона, але без 3-х провідних захисників. Але, навіть з такими кадровими втратами кияни не повинні зазнавати значних проблем, враховуючи сьогоднішнє співвідношення сил. Хоча цікаво буде з'ясувати, як Сергій Ребров зможе залатати виникли діри. До речі, гості вже мають свіжу практику на одеському стадіоні – правда, невдалу, під час визначення володаря Суперкубка України, коли вони програли "Шахтарю" - 0:2.

Ще однією родзинкою могла б стати участь у зустрічі Владислава Калитвинцева проти недавніх партнерів. Екс-динамівець вже забив 2 голи за 2 тури – рівно стільки ж, скільки його нова команда змогла повести у ворота опонентів за всю весняну частину попереднього турніру. Однак навряд чи клуби домовляться про участь гравця в матчі: орендна угода такого не виключає, однак за гроші, які навряд чи керівництво господарів стане витрачати в даній ситуації.

Статистика очних зустрічей показує повну перевагу гостей. В тому числі, динамівці явно переважають суперника у матчі в Одесі, де здобули 11 перемог, при 6 нічиїх та 2 поразках. В останні три сезони "Чорноморець" на своєму полі двічі програвав 0:2 і одного разу зіграв внічию - 1:1.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом сьогоднішньої гри є "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 5,95 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 19,11 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Динамо" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.