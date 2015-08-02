Чемпіонат України, 3-й тур, "Металург" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 3-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Металург" приймає на своєму полі луцьку "Волинь".

Зустрічаються команди, які знаходяться внизу турнірної таблиці після перших турів.

"Металург" програв обидва матчі. При цьому луганській "Зорі" футболісти із Запоріжжя поступилися з розгромним рахунком 0:6. У наступному раунді, в матчі проти "Олександрії" рахунок був куди більш пристойним але результат той же - поразка, 0:1. З різницею забитих і пропущених голів "-7" команда із Запоріжжя посідає останнє місце в таблиці.

У свою чергу, "Волинь" у першому турі зіграла внічию з полтавською "Ворсклою" (1:1), а потім крупно програла донецькому "Шахтарю" - 1:4. На даний момент на рахунку луцької команди 1 очко та 11-е місце в таблиці з 14 команд.

В очних матчах команд у Запоріжжі 6 перемог на рахунку "Металурга" при 3 нічиїх та 3 поразках. При цьому, в попередніх трьох матчах "Металург" спочатку програв (0:3), потім виграв (3:0), а гру минулого сезону завершив внічию - 1:1.

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішньому матчі явним фаворитом вважається "Волинь". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,51 до 1. У той же час на нічию можна поставити з розрахунку 3,92 до 1, а на перемогу "Металурга" - 5,73 до 1.

Матч "Металург" - "Волинь" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.