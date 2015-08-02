Чотири українські легкоатлети завоювали путівки на Чемпіонат світу

На національній першості чотирьом атлеткам вдалося вперше виконати нормативи IAAF для участі в чемпіонаті світу, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Виконати норматив вдалося переможницям змагань з бігу на 400 метрів Наталії Пигиді (51,13 секунди у попередньому забігу), з бігу на 3000 метрів з перешкодами Марії Шаталовій (9 хвилин 42,34 секунди), з метання спису Катерині Дерун (61 м 90 см), а також срібній призерці на двохсотметрівці Наталії Строговій (23,17 секунди).

Таким чином, кількість українських атлетів, які виконали індивідуальні нормативи IAAF, тепер складає 46 осіб.

Склад збірної України для участі в чемпіонаті світу буде оголошено після засідання виконкому ФЛАУ, яке відбудеться 5 серпня.