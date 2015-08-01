"Шахтар" здобув третю поспіль перемогу на старті чемпіонату України

У Львові завершився матч 3-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав ужгородську "Говерлу" і виграв з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Ужгородський клуб зумів на рівних протриматися в грі з титулованим опонентом в першому таймі. Але, на більше гравців закарпатського клубу не вистачило.

На самому початку другого тайму, на 50-й хвилині Алекс Тейшейра відкрив рахунок. Прийнявши м'яч від Бернарда, Тейшейра наблизився до штрафного, увійшов до неї і пробив у верхній кут воріт - 1:0.

А на 75-й Едуардо да Сілва подвоїв перевагу гірників. Даріо Срна в атаці по центру зробив передачу на Тайсона, той, у свою чергу, на Едуардо, який практично без розбігу з лівої ноги відправив м'яч у верхній кут воріт.

Таким чином, "Шахтар" здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті України сезону 2015/16, набравши максимально можливі 9 очок.

В іншому матчі дня донецький "Олімпік" виступав у ролі господаря поля у матчі з львівськими "Карпатами" і програв з рахунком 0:1.

Інші матчі 3-го туру відбудуться у неділю, 2 серпня.