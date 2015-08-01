Дзюдоїст Березка завоював срібло Олімпійського фестивалю

Український дзюдоїст Владислав Березка завоював срібло на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі, який проходить в Тбілісі (Грузія), повідомляє офіційний сайт змагань.

У ваговій категорії+90 кг» український дзюдоїст на шляху до фіналу провів три сутички і все закінчував прийомом "іппон", що означає дострокову перемогу.

Поступився він лише у фіналі змагань, програвши австрійцю Штефану Хегійу.

Таким чином, в активі наших юних олімпійців вже 11 нагород - 3 золоті, 7 срібних та 1 бронзова медалі.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Владислава, його наставників і побажав подальших успіхів у спортивній кар'єрі.

Як повідомляв УНІАН, XIII річний ЄЮОФ-2015 триває з 26 липня по 1 серпня в Тбілісі (Грузія). Престижний спортивний форум зібрав понад 3800 найсильніших юних спортсменів з 50 країн континенту.

Україну на Олімпійському фестивалі представляють 48 спортсменів, які ведуть боротьбу у 5 з 9 видах спорту: легкій атлетиці, дзюдо, плавання, спортивній гімнастиці та велоспорті.