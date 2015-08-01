Українські юніори завоювали три медалі Олімпійського фестивалю

Третю золоту нагороду на XIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Тбілісі здобули українські легкоатлети, повідомляє прес-служба НОК України.

З самого початку Михайло Гаврилюк у секторі з метання молота був фаворитом, але враховуючи погодні умови – неймовірну спеку та задуху, фінал міг скластися по-різному. Але українець не підвів свою команду і зумів здобути золоту медаль XIII літнього ЄЮОФ.

Фінальний переможний результат спортсмена – 75м20см.

«Я налаштовувався на «золото» і їхав сюди лише за нагородою найвищого гатунку. Приємно, що мені вдалося посісти перше місце, але своїм результатом я не дуже задоволений. Важко було через спеку, можливо тому, мені не вдалося показати свій рекорд, також в знаки дається і втома після чемпіонату світу серед юнаків, після якого я одразу вилетів до Тбілісі. Просто не встиг відновитись. Але я і тренер раді, що є медаль», - коментує чемпіон.

У секторі зі стрибків з жердиною Тарас Шевцов став срібним призером. Свої змагання українець розпочинав з висоти 4м45см з якою впорався з першої спроби. Висота 4м60см також підкорилась нашому спортсмену одразу. Саме вона і принесла Тарасу друге місце у змаганнях. Переміг у змаганнях Бо Канда Літа Баере, який представляє Німеччину.

Нарешті, в останній змагальний день українські спортсмени здобули ще одну нагороду - срібну. Її володарем став спортивний гімнаст Едуард Єрмаков у вправахна брусах. У сумі наш спортсмен набрав 14.450 балів. Перше місце посів представник Великобританії, «бронза» - у гімнаста з Франції

Таким чином, на рахунку збірної України 9 нагород - 3 золоті та 6 срібних. Бронзових медалей в активі українців немає.

Як повідомляв УНІАН, XIII річний ЄЮОФ-2015 триває з 26 липня по 1 серпня в Тбілісі (Грузія). Престижний спортивний форум зібрав понад 3800 найсильніших юних спортсменів з 50 країн континенту.

Україну на Олімпійському фестивалі представляють 48 спортсменів, які ведуть боротьбу у 5 з 9 видах спорту: легкій атлетиці, дзюдо, плавання, спортивній гімнастиці та велоспорті.