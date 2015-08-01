Українки стали чемпіонами світу зі стрільби з лука

Троє українських лучниць Вікторія Дьякова, Марія Школьна та Олена Борисенко здобули золоту медаль у командній першості на чемпіонаті світу, що проходить в Данії.

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Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України, у фіналі стрільби з блочного лука українки перемогли команду з Нідерландів 226:223.