Українки стали чемпіонами світу зі стрільби з лука
14:55, 01 серпня 2015Спорт
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У фіналі стрільби з блочного лука українські лучниці перемогли команду з Нідерландів.
Українські лучниці - чемпіони світу зі стрільби з лука / facebook.com/olympicua
Троє українських лучниць Вікторія Дьякова, Марія Школьна та Олена Борисенко здобули золоту медаль у командній першості на чемпіонаті світу, що проходить в Данії.
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Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України, у фіналі стрільби з блочного лука українки перемогли команду з Нідерландів 226:223.
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