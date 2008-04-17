Грант продасть Шеву... якщо всидить у кріслі

Аврам Грант стверджує, що "Челсі" більше не може пересилювати суперників за допомогою своєї фінансової потужності, і говорить, що команді необхідно придбати справжню суперзірку, якщо вона хоче боротися на найвищому рівні.

Ізраїльтянин, в майбутньому якого на "Стефорд Бридж" поки що немає упевненості, збирається перебудувати свою команду, продавши енну кількість гравців цього літа, причому очікується, що серед інших висококласних професіоналів, які залишать команду, будуть нападаючий Андрій Шевченко і півзахисник Флоран Малуда.

Грант розчарований браком талантів, які опинилися в його розпорядженні.

На запитання про те, чи потрібні такі таланти, як Кака або Ліонель Мессі, щоб вдихнути в команду нове життя, Грант відповів: "Я не називатиму імен, але, скажімо так, я не заперечуватиму, що один з цих гравців може опинитися тут в наступному сезоні.

"Ми задоволені тим, що сталося цього року, і тим, як ми граємо, проте ми хочемо розвиватися".

"Справа не в тому, скільки гравців ми купимо, питання в тому, які гравці доступні. Ми хочемо грати в певному стилі, і якщо ці гравці підходять, тоді ми будемо зацікавлені. Я думаю, прийдуть відомі гравці, у нас сильний клуб, але, думаю, ми хочемо бути ще сильнішими".

Після нічиєї з "Віганом" у понеділок, в результаті якої відставання "Челсі" від лідера склало п`ять очок, позиції ізраїльтянина на "Стемфорд Бридж" потрапили під пильну увагу.

Проте, незважаючи на те, що на його місце готують декількох провідних європейських тренерів, Грант як і раніше зухвалий і стверджує, що повністю упевнений в тому, що в серпні буде на колишній посаді. "Я вже планую наступний сезон", - сказав він.

Під час підготовки до цього сезону "Челсі" зіграє в передсезонному турнірі за участю чотирьох команд у Росії. Клуб боротиметься за кубок "РЖД" з московським "Локомотивом", "Міланом" і "Севільєю" з 1-го по 3-і серпня.

Офіційний сайт ФК "Челсі"