Дзюдоїстка Хрящевська завоювала срібло Олімпійського фестивалю

У вирішальному поєдинку українка зустрічалася з Йованой Обрадович з Сербії, яка вважався явним фаворитом змагань, повідомляє офіційний сайт ЄЮОФ.

Обрадович володіла ініціативою протягом поєдинку, заробила 1 бал, а потім провела прийом "іппон", забезпечивши собі дострокову перемогу. Підсумковий рахунок фіналу - 111:0.

Таким чином, на рахунку збірної України на даний момент 6 нагород - 2 золоті та 4 срібні медалі.

Як повідомляв УНІАН, XIII річний ЄЮОФ-2015 триває з 26 липня по 1 серпня в Тбілісі (Грузія). Престижний спортивний форум зібрав понад 3800 найсильніших юних спортсменів з 50 країн континенту.

Україну на Олімпійському фестивалі представляють 48 спортсменів, які ведуть боротьбу у 5 з 9 видах спорту: легкій атлетиці, дзюдо, плавання, спортивній гімнастиці та велоспорті.