Коноплянка може вийти в стартовому складі у матчі за Суперкубок УЄФА "Барселона" - "Севілья"

Український півзахисник «Севільї» Євген Коноплянка має чудові шанси вийти в стартовому складі своєї команди на матч за Суперкубок Європи, який пройде 11 серпня в Тбілісі, повідомляє Sport.ua з посиланням на іспанське видання Estadio Deportivo.

Наставник «Севільї» Унаї Емері фактично визначився зі стартовим складом на цей матч, і буде награвати його у найближчих товариських матчах.

Місце в рамці воріт повинен зайняти Серхіо Ріко, в обороні зіграють Коке, Рамі, Каррісу і Тремулінас, дует опорних хавбеків складуть Криховяк та Зонзі, а Коноплянка, Банега і Вітол будуть діяти на позиції атакуючих півзахисників. Роль нападника покликаний виконувати Гамейро.

Зазначимо, що Емері планує використовувати Коноплянку на звичному для нього лівому фланзі, а ось Вітол, який раніше грав на цій позиції, відправиться на праве крило атаки.