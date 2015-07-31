Пекін обраний містом-господарем зимових Олімпійських ігор-2022 (відео)

Приймати найпрестижніших старт чотириріччя для зимових видів спорту буде китайський Пекін, повідомляє прес-служба НОК України.

Для Пекіну це вже буде друга Олімпіада протягом 14 років. У 2008-му році столиця Китаю проводила літні Олімпійськи ігри.

Нагадаємо, що у 2013-му році було заявлено про наміри України провести змагання у Львові. Проте, у 2014-му році заявка була відкликана.

Також на сесії МОК була визначена й столиця ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2020 року. Ці змагання відбудуться в Лозанні (Швейцарія).

В роботі сесії, зокрема, брали участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та віце-президент НОК України Валерій Борзов.