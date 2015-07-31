Пекін обраний містом-господарем зимових Олімпійських ігор-2022 (відео)
13:19, 31 липня 2015Спорт
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На 128-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету, яка триває у столиці Малайзії Куала-Лумпурі обрана столиця ХХIV зимових Олімпійських ігор 2022 року.
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Приймати найпрестижніших старт чотириріччя для зимових видів спорту буде китайський Пекін, повідомляє прес-служба НОК України.
Для Пекіну це вже буде друга Олімпіада протягом 14 років. У 2008-му році столиця Китаю проводила літні Олімпійськи ігри.
Нагадаємо, що у 2013-му році було заявлено про наміри України провести змагання у Львові. Проте, у 2014-му році заявка була відкликана.
Також на сесії МОК була визначена й столиця ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2020 року. Ці змагання відбудуться в Лозанні (Швейцарія).
В роботі сесії, зокрема, брали участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та віце-президент НОК України Валерій Борзов.
Зимова Олімпіада-2022 пройде у Китаї
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