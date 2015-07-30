"Зоря" виграла у "Шарлеруа" у матчі Ліги Європи

У Шарлеруа (Бельгія) завершився перший матч 3-го відбіркового раунду турніру Ліги Європи УЄФА, в якому "Шарлеруа" приймав луганську "Зорю" і програв з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гра проходила у приблизно рівній боротьбі і луганчани мали анітрохи не менше моментів, ніж господарі поля. А перший гольовий момент у грі стався на 70-й хвилині. Микита Каменюка з лівого флангу віддав пас у штрафну на Дмитра Хомченовського, той скинув під удар Руслану Малиновському і Руслан вдарив у дотик під поперечину - 1:0.

А в кінцівці матчу, на 89-й хвилині, Малиновський зробив дубль. Він підхопив м'яч перед штрафним майданчиком, здійснив прохід, в силовій манері обіграв трьох захисників і влучно вдарив повз воротаря, 2:0.

Таким чином, "Зоря" здобула вкрай важливу гостьову перемогу.

У матчі-відповіді суперника влаштує тільки перемога з перевагою у два м`ячі та більше (3:1, 4:2 і т. д.). При рахунку 2:0 на користь "Шарлеруа" буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті. При будь-який інший перемоги бельгійців з мінімальною різницею, нічиїй або перемозі "Зорі" у плей-офф відбірного турніру пройдуть луганчани.

Матч "Зоря" - "Шарлеруа" відбудеться у Києві 6 серпня.