Юніорська команда принесла Україні сьому медаль чемпіонату Європи зі стрільби

У Маріборі (Словенія) завершився фінал чемпіонату Європи у стрільбі зі стандартного пістолета з дистанції 25 м. серед юніорів, де бронзову медаль завоювала збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наше тріо набрало в сумі 1635 балів.

Українці на цьому турнірі виступали у складі Максим Городинець, Богдан Кириленко і Олександр Самострол. Кириленко набрав 556 очок, Городинець - 543, а Самострол - 536.

Чемпіоном у цьому виді програми стала збірна Франції – 1666 очок, на другому місці команда Росії – 1658.

Таким чином, на даний момент в активі збірної України 7 медалей - 1 золота, 3 срібних і 3 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з кульової та стендової стрільби проходить в Маріборі (Словенія) з 19 по 31 липня.