"Ворскла" програла словацькій "Жиліні" у першому матчі Ліги Європи

В Жиліні (Словаччина) завершився перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому "Жиліна" приймала на своєму полі полтавську "Ворсклу" і виграла з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

На 26-й хвилині гол забив Матей Єліч, який замкнув гостру передачу Мирослава Качор. А в середині другого тайму, на 73-й хвилині відзначився Якуб Паур. Гол вийшов дуже красивим, перед ударом гравець зробивши прохід, обігравши трьох захисників суперника.

На 90-й хвилині гості опинилися у критичній ситуації після того як був вилучений з поля воротар полтавчан Станіслав Богуш. Але, замінивший голкіпера Арменд Даллку не дозволив суперникові забити третій гол і довести рахунок до великого.

Таким чином, для виходу в наступне коло змагань у матчі-відповіді полтавчанам необхідно буде обігравати суперника з великим рахунком (3:0, 4:1 і т. д.) При рахунку 2:0 на користь "Ворскли" буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті. При будь-якій іншій перемозі полтавчан з різницею в 1-2 м'ячі у плей-офф відбірного турніру пройдуть гості.

Матч "Ворскла" - "Жиліна" відбудеться у Полтаві 6 серпня.