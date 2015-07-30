Українка Лукашенко стала чемпіонкою Олімпійського фестивалю

Українка перемогла у штовханні ядра, повідомляє прес-служба НОК України.

Наднапружений фінал видався у дівчат у секторі при надзвичайній спеці температурі "+41".

Найвдалішою в українки видалась друга спроба, коли вона штовхнула ядро на 16м30см, що і стало її особистим рекордом. «Срібло» у Джесіки Шілдер з Нідерландів (16.05), «бронза» - у німкені Емелі Гросс (16.00).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку та тренерський штаб із золотою нагородою Олімпійського фестивалю й побажав подальших спортивних успіхів у підкоренні нових олімпійських висот.

Таким чином, на рахунку збірної України на даний момент 5 нагород - 2 золоті й 3 срібні медалі.

Як повідомляв УНІАН, ХІІІ літній ЄЮОФ-2015 триває з 26 липня по 1 серпня в Тбілісі (Грузія). Престижний спортивний форум зібрав понад 3800 найсильніших юних атлетів з 50 країн континенту.

Україну на Олімпійському фестивалі представляють 48 атлетів, які ведуть боротьбу у 5 з 9 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, дзюдо, плаванні, спортивній гімнастиці та велоспорті.