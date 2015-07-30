Українець Бондарук здобув другу медаль чемпіонату Європи зі стрільби

У фіналі він показав результат 570-11x, повідомляє офіційний сайт змагань.

Аналогічний результат з українцем в основній серії показали Пітер Олеск (Естонія) і Петр Данилюк з Польщі. Але, в перестрілці Бондарук був точнішим суперників - 48 проти 46 і 42 відповідно.

Результати інших представників України виявилися значно скромнішими. Олександр Петрів посів 14-е місце (563), а Павло Коростильов – 33-е (549).

Це вже друга медаль Бондарука на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше він став срібним призером у складі команди у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 м.

Золото завоював росіянин Олексій Климов, який у перестрілці був точнішим за німця Крістіана Райтца – 49:48. В основній серії вони набрали по 573 бали.

У командному турнірі Павло Коростильов, Роман Бондарук, Олександр Петрів були четвертими (1682). Чемпіонами Європи стали німці (1700), срібними призерами – французи (1691), бронзовими – росіяни (1684).

Таким чином, на даний момент в активі збірної України 6 медалей - 1 золота, 3 срібних і 2 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з кульової та стендової стрільби проходить в Маріборі (Словенія) з 19 по 31 липня.