"Ворскла" і "Зоря" проведуть стартові матчі Ліги Європи

У четвер відбудуться перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в рамках яких свої стартові гри на європейській арені в нинішньому сезоні проведуть луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла".

Після зміни системи допуску команд в євротурніри, введеного Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з сезону 2015/16, Україна має право виставляти на старт Ліги Європи максимум три команди. Щоправда, одна з них автоматично потрапляє в основний турнір. Таким в цьому році став дніпропетровський "Дніпро". Ще дві команди стартують з 3-го кваліфікаційного раунду. Теоретично, учасником Ліги Європи може стати і донецький "Шахтар". Але це відбудеться тільки у випадку несприятливого для гірників результату в кваліфікаційних матчах Ліги чемпіонів.

Обидві українські команди проводять свої стартові матчі в гостях, а значить, вирішальні поєдинки будуть проводити вдома, при підтримці вболівальників.

"Ворскла" проведе першу гру у словацькому місті Жиліна з однойменним клубом. Раніше команди ніколи не зустрічалися в єврокубках. Більш того, словацький клуб николи не грав з українськими, а "Ворскла", в свою чергу, не має досвіду протистояння словакам.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом першої гри з невеликою перевагою вважається "Жиліна" - 2,26 проти 3,17. Також, на думку аналітиків контор, "Жиліна" є фаворитом і в двоматчевому протистоянні, за вихід у наступне коло - 1,70 проти 2,03.

"Зоря" першу гру проводить у Бельгії проти "Шарлеруа". Ці суперники також не мають історії зустрічей між собою і ніколи не зустрічалися з іншими клубами країни-суперника.

Букмекери в цій парі вважають явним фаворитом "Шарлеруа". У першому матчі ставки на перемогу бельгійців приймаються з коефіцієнтом 1,91 до 1 (на "Зорю" - 3,82, до 1). А на перемогу команди за сумою двох ігор можна поставити з розрахунку 1,70 до 1. Перемога ж "Зорі" оцінюється в 2,05 до 1.

Матч "Жиліна" - "Ворскла" розпочнеться о 20.30 за київським часом. Гра "Шарлеруа" - "Зоря" розпочнеться на годину пізніше, о 21.30.

Матчі у відповідь пройдуть 6 серпня у Полтаві та Києві.