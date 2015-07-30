Українські стрільці завоювали дві медалі чемпіонату Європи

Призерами турніру стала чоловіча команда і Леся Леськів, повідомляє офіційний сайт змагань.

У стрільбі з пістолета з відстані 25 метрів в особистих змаганнях українець Олександр Самострол зупинився у кроці від подіуму, зайнявши 4-е місце, а його напарники по команді Богдан Кириленко і Максим Городинець стали відповідно 17-м і 24-м Чемпіоном Європи в цій дисципліні став француз Вінсент Поло (575 очок), а срібним-бронзовим призерами швейцарець Фредерік Зуршмид (574, 48+48) і росіянин В'ячеслав Перелигін (574, 48+39).

У командному заліку тріо українців стали бронзовими призерами (1681 очко), пропустивши вперед команди Франції (1712) та Росії (1679).

У стрільбі з гвинтівки з 300 метрів з трьох позицій («лежачи», «стоячи», «з коліна») у жінок українка Леся Леськів завоювала бронзу в особистому турнірі - 576 очок. Вона поступилася Лізі Мюллер (Німеччина), на рахунку якої 585 балів і Ханне Пагслі з Великобританії, в активі якої 577 очок.

Наталія Омельяненко і Світлана Бойкова посіли відповідно 17-е і 18-е місця.

У командному заліку тріо українок зупинилися в кроці від подіуму, зайнявши 4-е місце. Чемпіоном та призерами турніру стали команди Німеччини, Швейцарії та Естонії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з кульової та стендової стрільби проходить в Маріборі (Словенія) з 19 по 31 липня.